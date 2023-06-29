Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti ve CHP'nin bayramlaşma töreninde gergin anlar AK Parti ve CHP'nin bayramlaşma töreninde gergin anlar 29 Haziran 2023 Perşembe Saat: 12:05 AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti. Görüşmede CHP'li Aylin Nazlıaka ile AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan arasında gergin dakikalar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649d49518ee1a72b0b4dd8b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar Ters yöne giren yolcu otobüsü araçları biçti: Yaralılar var Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı... Bayramda ziyaretçi akınına uğradı Bir şehir hastanesi daha hizmete açılıyor! Tarih verildi Uzmanından kurban eti uyarısı! Bu hatayı yapmayın Festivalde facia! Elektrik akımına kapılarak can verdiler Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!'' Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü