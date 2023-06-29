AK Parti ve CHP'nin bayramlaşma töreninde gergin anlar

AK Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret etti. Görüşmede CHP'li Aylin Nazlıaka ile AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan arasında gergin dakikalar yaşandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649d49518ee1a72b0b4dd8b3" allowfullscreen></iframe>