Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti ve MHP ''20 Aralık araştırılsın'' önergesini reddetti AK Parti ve MHP ''20 Aralık araştırılsın'' önergesini reddetti 05 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 08:30 CHP'nin 20 Aralık’ta kur garantisi modelinin açıklandığı gün ne olduğunun araştırılması için verdiği önerge AK Parti - MHP oylarıyla reddedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d52d13aca9ec496216b223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR LPG'ye yapılan zam hükümeti istifa ettirdi Canlı yayında olay iddia: ''İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor'' Türk Bayrağı'na haince saldırı kamerada Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya çok sert yanıt: ''Dönsün de kocasına baksın'' Korkutan görüntü! PCR test kuyruğunun sonu gözükmedi Otobüse maskesiz binen adam ortalığı karıştırdı: Maske takmıyorum, ücret de ödemiyorum Arto, canlı yayında partneri Bircan Bali'yi ifşa etti! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt'un EYT polemiği Seda Sayan'ın programı neden yayınlanmadı? Ünlü sanatçıdan koronavirüs iddiasına yanıt