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  4. AK Parti ve MHP ''20 Aralık araştırılsın'' önergesini reddetti

AK Parti ve MHP ''20 Aralık araştırılsın'' önergesini reddetti

CHP'nin 20 Aralık’ta kur garantisi modelinin açıklandığı gün ne olduğunun araştırılması için verdiği önerge AK Parti - MHP oylarıyla reddedildi.

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