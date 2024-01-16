Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti ve Yeniden Refah Partisi anlaşamadı; görüşmeler kesildi! AK Parti ve Yeniden Refah Partisi anlaşamadı; görüşmeler kesildi! 16 Ocak 2024 Salı Saat: 17:20 Güncelleme: 16 Ocak 2024 Salı 17:20 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a690c1f42271c7c80ebfe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev karşılığında çocuk yapmak için Türkiye'ye geldi; hayatı kabusa döndü Kastamonu'da yük gemisi yan yattı Yağışlar İzmir'i fena vurdu, okullar tatil edildi Türkiye'nin en soğuk noktasından inanılmaz görüntüler: Kurtlar mahalleye indi Atatürk'e hakaret davasında adliyede ''yaşasın şeriat'' sloganları yükseldi Somali liderinin oğluna ''iyi hal indirimli'' ceza Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı topa tuttu: ''Sen ve senin gibiler...'' Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı Tarihi geri sayım başladı: Türk astronot uzaya çıkıyor