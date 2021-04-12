Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti yerel Meclis'te de kural tanımadı AK Parti yerel Meclis'te de kural tanımadı 12 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 19:20 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Toplantısı’nda, “aykırılık” tartışması yaşandı. Belediye Meclisi’nin AKP’li Üyesi Köse, İç Tüzüğü yok sayarak, “En son ben konuşacağım” dedi, konuşma sırası geldiğinde de kürsüye çıkmamakta direndi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60747363820f003830061423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sedat Peker operasyonunda yeni detaylar! Parti sonrası polise iğrenç rüşvet teklifi! Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler! Çılgın Türkler NASA'nın sitesini çökertti! Milyonlarca liralık araçlar göz göre göre çürüyor Dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı Alican Yücesoy'dan olay itiraflar Diskoda ölümüne korona eğlencesi Ramazan'ın sembolü mahyalar camilere asıldı