  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AK Parti yerel Meclis'te de kural tanımadı

AK Parti yerel Meclis'te de kural tanımadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Toplantısı’nda, “aykırılık” tartışması yaşandı. Belediye Meclisi’nin AKP’li Üyesi Köse, İç Tüzüğü yok sayarak, “En son ben konuşacağım” dedi, konuşma sırası geldiğinde de kürsüye çıkmamakta direndi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sedat Peker operasyonunda yeni detaylar!
Parti sonrası polise iğrenç rüşvet teklifi!
Özel Kuvvetler'den nefes kesen görüntüler!
Çılgın Türkler NASA'nın sitesini çökertti!
Milyonlarca liralık araçlar göz göre göre çürüyor
Dilencinin evi ve arabası olduğu ortaya çıktı
Alican Yücesoy'dan olay itiraflar
Diskoda ölümüne korona eğlencesi
Ramazan'ın sembolü mahyalar camilere asıldı