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AK Parti ''Z Kuşağı'' için ''trollemeye'' başladı

2023 seçimlerinde "Z Kuşağı" gençlerin önemini fark eden AK Parti iktidarı, sosyal medyada harekete geçti. Ancak AK Parti'nin attığı adım ifşa olunca fenomen hesap hızla takipçi kaybetti.

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