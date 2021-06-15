Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'de Soylu krizi büyüyor: Süleyman Soylu gözden çıkarıldı mı? AK Parti'de Soylu krizi büyüyor: Süleyman Soylu gözden çıkarıldı mı? 15 Haziran 2021 Salı Saat: 22:45 Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de katıldığı canlı yayında AK Parti'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu krizine ilişkin bilgiler paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c90352c2f56915e9436cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galler maçı öncesi TFF imkanları ile verilen ''alevli'' yemek tepki çekti Maganda dehşeti: İcra avukatının kafasına silah dayadı Uyuşturucu kullandı, üst geçitten yola atladı Bakırköy'de silahlar patladı: 1'i polis 2 yaralı Kalp Yarası’ndan merak uyandıran tanıtım ABD'de şiddetli patlama kameralara yansıdı İstanbul'un yalıları için sırada bekleyen aile sayısı şoke etti İstanbul'u sağanak vurdu! Alt geçitleri su bastı Bilim Kurulu üyesi İlhan normalleşme için tarih verdi