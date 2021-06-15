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  4. AK Parti'de Soylu krizi büyüyor: Süleyman Soylu gözden çıkarıldı mı?

AK Parti'de Soylu krizi büyüyor: Süleyman Soylu gözden çıkarıldı mı?

Gazeteci Barış Yarkadaş, KRT TV'de katıldığı canlı yayında AK Parti'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu krizine ilişkin bilgiler paylaştı.

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