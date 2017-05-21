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  3. 21 Mayıs 2017 10:15

AK Parti'de tarihi kongre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partiye dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partiye dönüyor
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New York’ta Türk Günü Yürüyüşü
New York’ta Türk Günü Yürüyüşü
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Ankara'da şafak operasyonu!..
Ankara'da şafak operasyonu!..
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Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce kişi karşıladı
Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce kişi karşıladı
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Olympiakos taraftarına polis müdahalesi
Olympiakos taraftarına polis müdahalesi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar!
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