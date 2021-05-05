Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'den CHP için skandal paylaşım! AK Parti'den CHP için skandal paylaşım! 05 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 15:16 AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda CHP "yalancılıkla" suçlanarak hedef alındı. Sosyal medyada yayınlanan çizgi film büyük tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60928c8a229ab22c1b4dafd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı Rus kadınların cami karşısı sporu İslam dünyasını ayağa kaldırdı! Pırlanta yüzüklerini yanlışlıkla çöpe atınca... ''MHP'li ismin hakaret ettiği spiker Ebru Baki'den özür dilemeli'' Çilingirlerden kritik uyarı: ''7 Mayıs'tan sonra anahtarınızı kaybetmeyin!'' Yerli lazer silah SİHA’yı 12'den vurdu! İstanbul'da ''laf atma'' meydan savaşı! İstanbul'da film gibi rehine operasyonu! CHP’den AK Parti'ye 128 saniyelik ''tam'' kapanma videosu