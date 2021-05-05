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AK Parti'den CHP için skandal paylaşım!

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda CHP "yalancılıkla" suçlanarak hedef alındı. Sosyal medyada yayınlanan çizgi film büyük tepki çekti.

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