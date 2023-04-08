AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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