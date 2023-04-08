Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması 08 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 12:15 Güncelleme: 08 Nisan 2023 Cumartesi 12:15 Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643130b6dda2e736c923a033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketinde yıkılan binaların karot örnekleri ortaya çıktı 5 milyon kişi mağdur: Meslekleri yüzünden oy kullanamıyorlar! 9 yaşındaki kız çocuğunun katledildiği ev kundaklandı ''75 kilometrelik fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek'' Nisan ayında kar sürprizi! O ilimiz yeni güne bembeyaz başladı Oto galerisi değil, deprem mezarlığı galerisi! Evin içinden geçen fay hattı, evi ikiye böldü Fatih Portakal'dan AK Partili milletvekili taklidi Gülersen Kaybedersin'deki ''hükümet'' sorusu sosyal medyada gündem oldu