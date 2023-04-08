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AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması

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Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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