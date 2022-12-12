Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma 12 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 17:50 AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de yaptığı açıklamada AKP'li Zafer Işık'ın saldırısına uğraması sonucunda ölümden dönen İYİ Partili Hüseyin Örs'ü suçladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63973fad34322d14b0390873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında kadın cinayeti! ! Boşandığı eşini tabancayla vurdu Abramoviç'i 2'nci yüzen sarayını da Türkiye'ye kaçırdı Milyonluk kapkaçın altından akıl almaz bir olay çıktı İstanbul trafiğinde korku dolu anlar! Minik kızı yolun ortasında gören şoke oldu TRT muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı Burası Diyarbakır... Üniversite kampüsündeki kuş cenneti böyle görüntülendi Tarihi anlar! NASA'nın uzay aracı Orion Dünya'ya iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamburger burada çok ama TOGG yok Türkiye'ye tatile gelen Rus jinekoloğa fuhuş tuzağı