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  4. AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma

AK Parti'den ''hastanelik eden yumruğa'' skandal savunma

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de yaptığı açıklamada AKP'li Zafer Işık'ın saldırısına uğraması sonucunda ölümden dönen İYİ Partili Hüseyin Örs'ü suçladı.

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