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  4. AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Açık ara öndeyiz

AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Açık ara öndeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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