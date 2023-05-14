Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Açık ara öndeyiz AK Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Açık ara öndeyiz 14 Mayıs 2023 Pazar Saat: 23:15 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6461415b8e0f3840c31f23d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oy sayımında bıçaklı kavga: Yaralılar var YSK Başkanı açıkladı; yayın yasağı kalktı! Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı Bahçeli'nin arkasından kalp işareti yaptı Erdoğan'ı arkasında görünce şaşkına döndü ''Dünyanın en uzun boylu kadını'' oyunu böyle kullandı Seçim sabahı ekipleri harekete geçiren patlama TRT, siyasilerin propaganda konuşmalarının kamera arkasını yayımladı Tarihi gün sandık yemini ile başladı