Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek'' AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek'' 09 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 11:05 Kadıköy Belediyesi'nin AK Partili bir meclis üyesi, eski banliyö hattındaki tren istasyonlarına İçişleri Bakanlığı, İl Spor Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı’nın talip olduğunu söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62513e52d72c1374903d31d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı Korkunç anlar kamerada! Cep telefonu bomba gibi patladı Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp! Metrobüs'te akıl almaz anlar: ''Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım'' İzmir'in ''Kolpaçino'' kumarhanesi Ramazan'da da mesaideydi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: ''6'lı masada PKK var'' İstanbul'da tebliğcilere şok tepki: ''Çocuklara tecavüz edenler var, oralara gidin'' Canlı yayında ilginç anlar: ''Yahu program sahur programına döndü'' Müge Anlı'da yine olay var! Önce tokat attı, sonra bayıldı