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  4. AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek''

AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek''

Kadıköy Belediyesi'nin AK Partili bir meclis üyesi, eski banliyö hattındaki tren istasyonlarına İçişleri Bakanlığı, İl Spor Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı’nın talip olduğunu söyledi.

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