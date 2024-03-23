Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı 23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 10:00 Dün Hatay'da Lütfü Savaş'a düzenlenen saldırının ardından bu sefer de Erzurum'da AK Partili aday Recep Karataş ailesiyle birlikte seçim hazırlığındayken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fe7e19b0b00c8ce203e9b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Yine bir ''sazan sarmalı'' vurgunu: Milyonlarca TL dolandırmışlar Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katilleri! Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi 8 ilde DEAŞ operasyonu; çok sayıda gözaltı var