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AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı

Dün Hatay'da Lütfü Savaş'a düzenlenen saldırının ardından bu sefer de Erzurum'da AK Partili aday Recep Karataş ailesiyle birlikte seçim hazırlığındayken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

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