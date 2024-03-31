Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili adaydan basına fırça AK Partili adaydan basına fırça 31 Mart 2024 Pazar Saat: 14:10 Güncelleme: 31 Mart 2024 Pazar 14:10 AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu, oy kullanmak için geldiği okulda Es TV’nin açıklamasını çekmesini istemeyerek gazetecileri azarladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660944b8f1bb8d33730c17a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Oyuncu Nilperi Şahinkaya oy kullanırken zor anlar yaşadı Bir aday seçim bitmeden zaferini ilan etti Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morluklar dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı İmamoğlu Beylikdüzü'nde oyunu kullandı Türkiye'nin en yaşlı seçmeni sandık başında Sandık başında Candan Erçetin sürprizi Mansur Yavaş oyunu kullandı: ''Belediye bahçesinde görüşürüz'' Cem Yılmaz sandık başında bombayı patlattı