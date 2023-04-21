Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili adaydan ilginç sözler: ''Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv!''' AK Partili adaydan ilginç sözler: ''Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv!''' 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 11:35 AK Parti'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan sosyal medyada paylaştığı videoda Baykan'ın bir vatandaşa "Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv beni" dediği anlar gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64424acf58c703498c3a3733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan köy evleri görüntülendi Erbakan'ın mektubu 26 yıl sonra Erdoğan'a ulaştı Deprem bölgesinde acı bayram... Bayraktar KIZILELMA 8. uçuş testini başarıyla tamamladı Oto yıkamada bir Togg bir Bakan... İstanbul'da korku dolu gece! Otelde yangın çıktı, yaralılar var! Depremin merkezinde hortum kabusu: Yaralılar var! SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda patladı AK Parti'nin ilçe binasına silahlı saldırı