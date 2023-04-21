AK Partili adaydan ilginç sözler: ''Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv!'''

AK Parti'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan sosyal medyada paylaştığı videoda Baykan'ın bir vatandaşa "Büyüt, büyüt! Öv beni biraz öv beni" dediği anlar gündem oldu.

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