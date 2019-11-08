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  3. 08 Kasım 2019 23:55

AK Partili Aydemir'in ''asgari ücret'' hesabı saç baş yoldurdu !

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in yumurta hesabı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmalara neden oldu.

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Sosyal medyayı sallayan ''10 Kasım'da Atatürk'e mesaj'' videosu...
Sosyal medyayı sallayan ''10 Kasım'da Atatürk'e mesaj'' videosu...
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Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü !
Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü !
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Canlı yayında yumruklar konuştu !
Canlı yayında yumruklar konuştu !
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MSB açıkladı ! 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildi
MSB açıkladı ! 285 katyuşa ve havan mühimmatı ele geçirildi
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Sivas'ta büyük yangın ! Alevler her yeri sardı
Sivas'ta büyük yangın ! Alevler her yeri sardı
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AK Partili vekil, asgari ücretle kaç yumurta alınabildiğini hesapladı
AK Partili vekil, asgari ücretle kaç yumurta alınabildiğini hesapladı
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