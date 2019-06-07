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  3. 07 Haziran 2019 12:50

AK Partili başkan ''işsizim'' diyen adamı tersledi !

Bayramlaşmanın yapıldığı mekanın önünde bir vatandaş Göksu'ya sıkıntısını anlatmaya çalıştı. Vatandaş, "8 ay oldu iş bulamıyorum" dedi. Göksu, elinin tersiyle vatandaşa git işareti yaptı.

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