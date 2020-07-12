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TEM'DE BİR GRUP EYLEMCİ YOLU KAPATTI!
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  3. 12 Temmuz 2020 13:55

AK Partili başkan jakuziden paylaştı: Lan fakirler!

Şanlıurfa AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç'ın jakuzide keyif yaparken çektiği video sosyal medyanın gündemine oturdu.

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