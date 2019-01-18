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  3. 18 Ocak 2019 08:37

AK Partili başkan: Kazanamazsak kazığa oturturlar

Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde MHP'yi ziyaret eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in, ''Türkiye geneli yüzde 52'nin altına düşersek tahmin ediyorum ki bizi darağacına çekip kazığa oturtacaklar'' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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