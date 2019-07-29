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  3. 29 Temmuz 2019 18:55

AK Partili başkana kadınlardan tepki !

Samsun'un Terme ilçesinde bir grup kadın yağmur yüzünden çamur içinde kalan yolların yapılması için belediye binasının önüne geldi. AK Partili kadınlar ile AK Partili başkan arasında tartışma çıktı.

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