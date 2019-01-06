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  3. 06 Ocak 2019 10:17

AK Partili Başkan'dan MHP için tepki çeken sözler

AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in ''AK Parti, MHP'yi kendi içinde minimize etti'' sözleri tartışma yarattı.

Bilgin Pro
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