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  3. 19 Temmuz 2019 19:16

AK Partili başkandan skandal ''30 Ağustos'' yorumu !

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye meclisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımayla ilgili öneri hakkında skandal bir açıklamada bulundu.

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