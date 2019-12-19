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  3. 19 Aralık 2019 13:10

AK Partili belediye başkanı itiraf etti: Makam sahibi olmak için...

Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın ''Bizim dönemimizde makam sahibi olmak için bir imam hatipli olacaksın bir de Trabzonlu'' sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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