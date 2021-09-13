Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür 13 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 08:20 Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti il başkanı Melih Kırkpınar'a katıldığı canlı yayında küfür etti Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613edf9623c94901bf4f6073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafik yine arapsaçı Erdal Erzincan'dan İmamoğlu'na jest 8Berat Albayrak aylar sonra ortaya çıktı Davutoğlu evlat nöbetindeki ailelerle tartıştı Marmaray’da arıza: Yolcular rayların üzerinde yürüdü İmamoğlu'ndan ''Beton Kanal'' sorusuna yanıt: ''2 milyonla kalmaz, virüstür; bulaşır ve devam eder'' Özel Halk Otobüsü şoförü günün kahramanı oldu Balıkesir'de orman yangını Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Esaret altındaki balinanın intiharı!