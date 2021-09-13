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  4. AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür

AK Partili Belediye Başkanı'ndan canlı yayında küfür

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti il başkanı Melih Kırkpınar'a katıldığı canlı yayında küfür etti

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