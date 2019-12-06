  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Aralık 2019 18:55

AK Partili belediye eşini sırtında taşıyan vatandaşı isyan ettirdi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde bir vatandaş eşini hastaneye götürmek için sırtında taşıyor. Vatandaş yol yapılması için belediyeye çağrıda bulunarak isyan etti.

Video Galeri
İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya ''trafik'' yanıtı
İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya ''trafik'' yanıtı
Video Galeri
Bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada
Bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada
Video Galeri
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Video Galeri
Benzin istasyonundaki patlama anı kamerada
Benzin istasyonundaki patlama anı kamerada
Video Galeri
CHP'den Erdoğan'a videolu soru: Şimdi ne diyecek?
CHP'den Erdoğan'a videolu soru: Şimdi ne diyecek?
Video Galeri
İş çıkışı trafik yine felç oldu ! D-100 karayolunda kaza: 2 yaralı
İş çıkışı trafik yine felç oldu ! D-100 karayolunda kaza: 2 yaralı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM