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  3. 14 Şubat 2021 21:00

AK Partili belediye, Halk Ekmek büfesini kaldırdı

AK Partili Sancaktepe Belediyesi’nin, İBB’ye ait Halk Ekmek büfesini yerinden kaldırmasının ardından İBB'den yeni hamle geldi. Halk Ekmek Satış Büfesi, İBB kontrolündeki alana yeniden kuruldu.

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