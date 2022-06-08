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  4. AK Partili belediye İstanbul'da dev parkı yapılaşmaya açtı, ortalık karıştı

AK Partili belediye İstanbul'da dev parkı yapılaşmaya açtı, ortalık karıştı

AK Partili Çekmeköy Belediyesi, ilçenin en büyük ikinci parkını yapılaşmaya açtı. Yurttaşların direnişi sonucu dün durdurulan yıkım, bu sabah saat 05.00'da tekrar başladı. Mahalle sakinleri tepkili.

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