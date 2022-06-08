Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili belediye İstanbul'da dev parkı yapılaşmaya açtı, ortalık karıştı AK Partili belediye İstanbul'da dev parkı yapılaşmaya açtı, ortalık karıştı 08 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 10:15 AK Partili Çekmeköy Belediyesi, ilçenin en büyük ikinci parkını yapılaşmaya açtı. Yurttaşların direnişi sonucu dün durdurulan yıkım, bu sabah saat 05.00'da tekrar başladı. Mahalle sakinleri tepkili. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a04c9dc5315e4d06656df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp attı izleyici çılgına döndü İstanbul'da ''pencere'' sapığına meydan dayağı! Sağanak fena vurdu! Sel suları 16 evi yuttu Cem Uzan ''sürprizlerim var'' diyerek açıkladı: ''Ekim ayını bekleyin'' Şimdi de ODTÜ! Çok güzelsiniz gençler çok! Güldür Güldür Show'dan 6'lı masa skeci Ankara'da rezalet görüntü: Yarı çıplak halde kız öğrencinin peşine düştü Bahçeli anket şirketlerini bombaladı: ''Ayaklarımızın altında paspastır'' Ankara sokakları göle döndü