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  3. 07 Ocak 2021 13:50

AK Partili belediye işten çıkarma yasağına uymadı!

AK Partili Kahramankazan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile pandemi döneminde işten çıkarma yasağı 17 Mart’a kadar uzatılmasına rağmen sözleşmeli 7 personelin işine son verdi.

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