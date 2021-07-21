AK Partili belediye su ve temizlik hizmetini vermeyince...

Şanlıurfa’ya bağlı Haliliye ilçesinde kurban kesim alanında su ve temizlik hizmeti sunulmaması nedeniyle her yer çöp ve kanla kaplandı, vatandaş bu duruma tepki gösterdi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f73967180db070540ef147" allowfullscreen></iframe>