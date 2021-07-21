Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili belediye su ve temizlik hizmetini vermeyince... AK Partili belediye su ve temizlik hizmetini vermeyince... 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 00:00 Şanlıurfa’ya bağlı Haliliye ilçesinde kurban kesim alanında su ve temizlik hizmeti sunulmaması nedeniyle her yer çöp ve kanla kaplandı, vatandaş bu duruma tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f73967180db070540ef147" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi D100'de feci kaza, otomobil 2'ye bölündü Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi Van'da 113 göçmen yakalandı Kasımpaşa'dan denize atlayan dana, atladı, Balat sahiline kadar yüzdü Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti! Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu