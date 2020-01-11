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  3. 11 Ocak 2020 16:50

AK Partili belediye yardım ederken utandırdı

Şanlıurfa'da yardım rezaleti yaşandı. İki belediye görevlisi erzak paketi götürdükleri yaşlı kadına paketi teslim ettikleri sırada video çektiler ve yardımı AK Partili belediye başkanının yaptığını tekrar tekrar vurguladılar.

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