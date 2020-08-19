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  3. 19 Ağustos 2020 09:30

AK Partili belediye yürüyüş yoluna asfalt döktü!

AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük parkı Hüdavendigar Kent Parkı’ndaki yürüyüş yoluna 'çamur oluyor' gerekçesiyle asfalt döktü.

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