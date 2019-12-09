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  3. 09 Aralık 2019 10:30

AK Partili belediyeden skandal cezaya, skandal savunma

İstanbul'da AK Partili Güngören Belediyesi'nin Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, "belediye çalışanına verilen tuvalet önü cezası" için sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.

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Uluslararası Havaalanı yakınındaki saldırı kamerada
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''Umarım caps'im yapılmaz'' dedi, korktuğu başına geldi
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MHP'li isimden skandal sözler: ''Asker karısı gibi ağlıyor''
MHP'li isimden skandal sözler: ''Asker karısı gibi ağlıyor''
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AK Partili isimden olay sözler: ''Ailemin içinden dağa çıkanlar oldu''
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EDHO'da Hızır haini buluyor!
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