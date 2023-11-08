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AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi

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Tekirdağ'da AK Partili 4 ilçe belediyesi, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail menşeili ürünleri boykot kararı aldı ve tüm ürünleri depolara kaldırdı.

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