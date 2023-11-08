Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi AK Partili belediyelerden İsrail mallarına depo hapsi 08 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 14:55 Güncelleme: 08 Kasım 2023 Çarşamba 14:55 Tekirdağ'da AK Partili 4 ilçe belediyesi, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail menşeili ürünleri boykot kararı aldı ve tüm ürünleri depolara kaldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654b772f125c3832d62b2d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emekli maaşı zammı için canlı yayında yeni oran verildi Enkazlar onun üretim alanı oldu CİMER'e bu sefer öyle bir şeyi şikayet ettiler ki... Akrabasının emanet ettiği evin halini görünce şoka uğradı İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor Akşener'den olay olacak ''hançer'' yanıtı Ünü Türkiye sınırlarını aşan dev köpek: Aksaray Malaklısı Kuyumcular en çok kazandıran altın türünü açıkladı Karadeniz'in kadın reisleri iş başında