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AK Partili belediyenin etkinliğinde Atatürk'e hakaret

AK Partili Biga Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne alan isim Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz” sözlerini hedef alarak “Lan ne yarını” dedi.

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