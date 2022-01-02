Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili belediyenin etkinliğinde Atatürk'e hakaret AK Partili belediyenin etkinliğinde Atatürk'e hakaret 02 Ocak 2022 Pazar Saat: 23:00 AK Partili Biga Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahne alan isim Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz” sözlerini hedef alarak “Lan ne yarını” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61d2045df8e6ac435f22e9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu, 2022 yılındaki önceliğini açıkladı Ankara'da bir pitbull dehşeti daha! 10 yaşındaki çocuğa saldırdılar Dünyanın en garip penaltısı: 1 milyon kişi izledi İstanbul'da olay görüntü: Bir kamyon dolusu Afgan'ı İstanbul'un ortasına bırakıp kaçtılar Derin Talu kameraları görünce kucak kucağa kaçtı Şahan Gökbakar'dan zam yağmuruna şarkılı tepki At yarışında yürekleri ağza getiren kaza Aleyna Tilki’nin saplantılı hayranı kameraya yakalandı Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük tesadüf