Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu AK Partili belediyenin sokak hayvanları çözümü sosyal medya oldu 07 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 19:31 Güncelleme: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 19:31 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni sokak hayvanları yasası ile toplanan sokak hayvanları, sosyal medyadan sahiplendirilmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b3a172085c91f17f0a8343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş el emeği göz nurları Dubai, Katar ve Tayland'a satılıyor Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı İstanbul'da kiracı şiddeti kamerada: 101 yaşındaki kadın ölümden döndü İstanbul'da korkunç kaza: İETT otobüsü binaya girdi, bina boşaltıldı, yaralılar var Elektronik atıkları altına dönüştürecek bir fabrika açıldı Aydın'da orman yangını: Yangın yerleşim yerine sıçradı İşte Akdeniz ya da Ege'ye gidemeyen tatilcinin yeni rotası Komandolar Türkiye'nin fındık tarlalarında nöbette Canlı yayında Bakan Şimşek'in zor anları... Siri, sözünü kesti