Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonun açık olduğunu unutunca skandala imzasını attı AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonun açık olduğunu unutunca skandala imzasını attı 07 Ekim 2022 Cuma Saat: 14:50 AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir kadın turizm işletmecisinin sorusu sırasında mikrofonunu açık unutunca skandal bir ifadeye imzasını attı: "He de geç gitsin!" Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63401288af929f5284199213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi Bakan Nebati bir kez daha tarih verdi! Enflasyon ne zaman düşecek? Behzat Ç.'nin yeni fragmanında Dolar ve Euro göndermesi Türkiye'de ilk olacak! Deniz dolgusu üzerine Şehir Hastanesi ANADOLU gemisine yüklenen Altay tankı sahile çıkarma yaptı Himalayalar’da 19 dağcıyı yutan çığ saniye saniye kamerada Bin yıllık tarihi var... Turistler kapış kapış almak için Türkiye'ye akın ediyor İstanbul'da tarlada top mermisi bulundu Bu da bidon bidon hırsızlık