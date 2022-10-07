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  4. AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonun açık olduğunu unutunca skandala imzasını attı

AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonun açık olduğunu unutunca skandala imzasını attı

AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir kadın turizm işletmecisinin sorusu sırasında mikrofonunu açık unutunca skandal bir ifadeye imzasını attı: "He de geç gitsin!"

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