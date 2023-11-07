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  4. AK Partili Çelik basın toplantısını terk etti: ''Ara vermemiz lazım''

AK Partili Çelik basın toplantısını terk etti: ''Ara vermemiz lazım''

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Çelik, ''Arkadaşlar ara vermemiz'' diyerek bir süre basın toplantısına ara verdi.

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