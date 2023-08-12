Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili çiftçi bir kamyon dolusu buğdayı AK Parti binasının önüne döktü AK Partili çiftçi bir kamyon dolusu buğdayı AK Parti binasının önüne döktü 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 11:40 Konya'da bir çiftçi buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satamayınca, bir kamyon dolusu buğdayını AK Parti ilçe binasının önüne döktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d7458d33089b08a577c043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine siyanürlü intihar girişimi Deprem bölgesinde 12 katlı bina böyle yerle bir oldu Eski sevgilisinin yeni sevgilisi ile görünce... Akıl almaz kıskançlık dehşeti! Fatih Portakal ekranlara geri dönüyor; açıklamayı kendisi yaptı Gece yarısı korku dolu anlar: 5 katlı apartman alev topuna döndü Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar! Tek ''tık''la 340 bin TL'si buhar oldu Batışehir’de silahla havaya ateş açan kadın maganda kamerada İhlas Haber Ajansı İstanbul'un cenneti cehenneme döndü! Hayati uyarı geldi