Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor'' AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor'' 05 Mayıs 2023 Cuma Saat: 10:35 AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Galip Ensarioğlu, AK Parti iktidarının terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan ile sürekli görüştüğünü söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6454b1bd9267697bc05ed403" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu Milyonluk araçlar alev alev yanarak kül oldu Binali Yıldırım'dan canlı yayında güldürmeyen espri: ''Neyse parasını veririz'' 14 Mayıs öncesi Tarkan'dan dikkat çeken paylaşım Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak yapay zeka videosu İBB 4 yılı bir videoda topladı Ece Üner'den Hizbullahçıya af, Gülşen'e hapis cezasına çok sert tepki AK Parti'nin düzenlediği konserde ortalık karıştı, Bakan Nebati'yi böyle kaçırdılar Cennette kabus! Fethiye'de paraşütçüler ölümden döndü