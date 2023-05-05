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  4. AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor''

AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor''

AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Galip Ensarioğlu, AK Parti iktidarının terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan ile sürekli görüştüğünü söyledi.

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