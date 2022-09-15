Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili eski milletvekilinden canlı yayında Öcalan itirafı AK Partili eski milletvekilinden canlı yayında Öcalan itirafı 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 08:35 AK Partili eski milletvekili Resul Tosun katıldığı canlı yayında, yıllar önce AK Parti iktidarının başlattığı çözüm süreci dönemiyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6322b9939a8ecc160134eea7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Genç kadının taksiciyi soyduğu anlar kamerada Hastanede dehşet! Hasta yakınları güvenlikçiyi öldürdü Bakan Kurum'dan ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Erdoğan'dan yurt ücreti açıklaması TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada