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AK Partili eski milletvekilinden canlı yayında Öcalan itirafı

AK Partili eski milletvekili Resul Tosun katıldığı canlı yayında, yıllar önce AK Parti iktidarının başlattığı çözüm süreci dönemiyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

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