Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili il başkanına silahlı saldırı AK Partili il başkanına silahlı saldırı 05 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 14:45 AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642d5f540b915b40453d4753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce İstanbul, şimdi de İzmir! Dava sayıları patladı İstanbul'daki bu kiralık ev ilanı ''pes'' dedirtti Oto galerisi değil, deprem mezarlığı galerisi! Polonya'dan 44 yıllık minibüsüyle geldi, depremzede çocukları sevindirdi Türkiye'de yaban hayatından kareler: İlk kez sürü halinde görüldüler! İstanbul'da baraja kimyasal atık karıştı! Sarılar çetesinin lideri rezidansta yakalandı Akşener'den Erdoğan'ı kızdıracak rest: ''Senin için vatan olmayabilir!'' Fırsatçılara geçit yok! 42 kişiye daha soruşturma