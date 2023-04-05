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AK Partili il başkanına silahlı saldırı

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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