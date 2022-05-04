Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili ilçe Belediye Başkanı'na İstanbul'da soğuk duş! AK Partili ilçe Belediye Başkanı'na İstanbul'da soğuk duş! 04 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 22:30 Beykoz Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Murat Aydın, bayramlaşmak için gittiği Zerzavatçı Mahallesi'nde protestoyla karşılaşınca; beraberindekilerle birlikte bölgeyi terk etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6272d44a006e21251e173bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rus ordusunun Ukrayna'daki fabrikayı vurduğu an kamerada Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışırken bu sefer canını or kurtardı Festivalde korku dolu anlar! Seyircilerin bulunduğu balkon çöktü Ünlü komedyen sahnede saldırıya uğradı Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorusuna yanıt Fotoğraf çekilirken denize düşen genç kayboldu Adana'da dolu etkili oldu Apollon Tapınağı'nda büyük skandal! Suç duyurusunda bulunuldu