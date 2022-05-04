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  4. AK Partili ilçe Belediye Başkanı'na İstanbul'da soğuk duş!

AK Partili ilçe Belediye Başkanı'na İstanbul'da soğuk duş!

Beykoz Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Murat Aydın, bayramlaşmak için gittiği Zerzavatçı Mahallesi'nde protestoyla karşılaşınca; beraberindekilerle birlikte bölgeyi terk etti.

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