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  3. 12 Ekim 2019 12:45

AK Partili isim paylaştı: Teröristler Türk bayrağını yaktı!

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından, PKK’lıların Türk bayrağını yaktığı görüntüleri paylaştı. Külünk görüntülerin İsviçre’de çekildiğini belirtti.

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