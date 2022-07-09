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AK Partili isim paylaştı: ''Vatandaşa mazot vermiyorlar!''

Türkiye akaryakıt ürünlerinde zamla yatıp zamla kalkarken, AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan benzin istasyonlarında vatandaşa mazot verilmediğini iddia ettiği bir video paylaştı.

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