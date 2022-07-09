Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili isim paylaştı: ''Vatandaşa mazot vermiyorlar!'' AK Partili isim paylaştı: ''Vatandaşa mazot vermiyorlar!'' 09 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 08:00 Türkiye akaryakıt ürünlerinde zamla yatıp zamla kalkarken, AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan benzin istasyonlarında vatandaşa mazot verilmediğini iddia ettiği bir video paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c90b681e20c91e3b5ac327" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'a tatilci akını! Tam onbinlerce araç giriş yaptı Kalp krizi geçirmekten korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü Ayasofya'yı Kebir Camii'ne bayram namazı akını İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı NASA Mars'tan gelen gizemli sesi yayınladı Yine Joe Biden, yine bir gaf Cami imamı doktorları hedef gösterdi: ''Öldürmez misin, dövmez misin?'' Ankara'da otobüs terminalinde bomba paniği Turizm cennetinde heykeli önce tekmeledi sonra ateşe verdi