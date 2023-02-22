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  4. AK Partili isim, Tanju Özcan’a su şişesi fırlattı

AK Partili isim, Tanju Özcan’a su şişesi fırlattı

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Bolu Belediyesi'nin meclis toplantısında, AK Partili Meclis Üyesi Hacer Çınar Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişeleri fırlattı.

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