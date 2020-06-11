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  3. 11 Haziran 2020 07:55

AK Partili isimden FETÖ ile işbirliği itirafı

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, geçmişteki AK Parti-Cemaat ilişkisine yönelik, “Darbeci Kemalistlerle FETÖ'yü birbirine kırdırmak suretiyle yol aldık” dedi.

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