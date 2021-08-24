Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili isimden skandal paylaşım! AK Partili isimden skandal paylaşım! 24 Ağustos 2021 Salı Saat: 14:25 AK Parti Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım’ın bir çocuğun eline silah verip atış yaptırdığı görüntüler paylaşıldı. Yıldırım’ın bu görüntüleri tepki topladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6124d7389be7da2ba4058f93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu A-101'de bölge sorumlusundan kadına şiddet kamerada İBB'nin İstanbul Yenileniyor kampanyasına rekor başvuru Belediye Başkanı'nın ''84 model klasik'' makam aracı dikkat çekti Gümrük'te 1.2 milyon TL'lik hırsızlık kamerada Hainler 12'den vuruldu! Irak'ın kuzeyinde 28 hedef imha edildi Erdoğan'ın memleketinde büyük kavga! Başrolde tanıdık bir şirket var Taliban Türk gazetecilere silah çekti İstanbul'da fabrikada yangın