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AK Partili isimden skandal paylaşım!

AK Parti Antakya Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Fatih Yıldırım’ın bir çocuğun eline silah verip atış yaptırdığı görüntüler paylaşıldı. Yıldırım’ın bu görüntüleri tepki topladı.

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