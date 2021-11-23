Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili isimden tartışılacak sözler: ''Enflasyon psikolojik'' AK Partili isimden tartışılacak sözler: ''Enflasyon psikolojik'' 23 Kasım 2021 Salı Saat: 14:46 AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, TVnet'te katıldığı programda yüksek enflasyonla ilgili tartışma yaratacak sözler sarf etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619cd4b1ea08af5d6e1c3983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü Erdoğan'dan Interpol'e mesaj: ''Birçok terör eyleminin önüne geçtik'' Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı İstanbul’da beklenen yağış başladı Babacan'dan Erdoğan'a: ''Yeter artık'' İstanbul'da korkutan patlama Bu mesaja dikkat! Kombi bakımı yaptırırken dolandırılmayın Bulgaristan'da yolcu otobüsü faciası: 46 kişi yanarak öldü TBMM'de gergin anlar: MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi