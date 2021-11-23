  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. AK Partili isimden tartışılacak sözler: ''Enflasyon psikolojik''

AK Partili isimden tartışılacak sözler: ''Enflasyon psikolojik''

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, TVnet'te katıldığı programda yüksek enflasyonla ilgili tartışma yaratacak sözler sarf etti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Döverek öldürdü
Erdoğan'dan Interpol'e mesaj: ''Birçok terör eyleminin önüne geçtik''
Müslüme'nin ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı
İstanbul’da beklenen yağış başladı
Babacan'dan Erdoğan'a: ''Yeter artık''
İstanbul'da korkutan patlama
Bu mesaja dikkat! Kombi bakımı yaptırırken dolandırılmayın
Bulgaristan'da yolcu otobüsü faciası: 46 kişi yanarak öldü
TBMM'de gergin anlar: MHP ve HDP milletvekilleri birbirine girdi