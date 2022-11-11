Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili ismin 10 Kasım anmasına büyük tepki AK Partili ismin 10 Kasım anmasına büyük tepki 11 Kasım 2022 Cuma Saat: 10:40 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde konuşan AK Partili üye 10 Kasım mesajına Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü överek başladı ama konuşmanın sonunun gittiği yer ortalığı karıştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636dfc76e0d4fe51a94a0453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin milli Bozdoğan Füzesi böyle ateşlendi Balık tutmak isteyen amatör balıkçıların avı bu oldu Müge Anlı'da şoke eden ''üçlü ilişki'' itirafı! Utancından yüzünü kapattı İmamoğlu çiftinin romantik anları! Dilek İmamoğlu şaşkınlığını gizleyemedi Ünlü hukukçu Ersan Şen'den siyasi yasak açıklaması: ''İmamoğlu kahraman olur'' Ankara'da 5 kişinin cesedi bulundu! Vahşette sır perdesi aralanıyor Böyle öğretmen olmaz olsun: Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Görevden alındı Reha Muhtar babasının görüntülerini paylaşıp isyan etti