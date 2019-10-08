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  3. 08 Ekim 2019 16:35

AK Partili ismin oğluna silahlı saldırı!

Üsküdar’da lüks bir sitede, bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralanan kişinin AK Partili eski milletvekili Gülseren Topuz’un oğlu Berk Topuz olduğu öğrenildi.

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MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt'un uluduğu video olay oldu
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt'un "uluduğu" video olay oldu
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AK Partili vekilin evindeki şüpheli ölümde yeni perde
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